Il primo importante aggiornamento per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro coincide con il giorno in cui iniziano le vendite dei dispositivi negli Stati Uniti. Coloro che ne hanno giá uno potranno scaricare l’aggiornamento OxygenOS 11.2.2.2 che OnePlus sta distribuendo a livello globale.

Sebbene l’aggiornamento non apporti nuove funzionalitá, ci sono almeno una dozzina di miglioramenti e correzioni che miglioreranno sicuramente l’esperienza utente. Le modifiche incluse nell’aggiornamento sono disponibili per tutti, indipendentemente dalla regione in cui si è acquistato lo smartphone.

OnePlus 9 / 9 Pro, controllate la disponibilitá dell’aggiornamento

Questo aggiornamento include miglioramenti per la stabilitá della ricarica, per la chiarezza delle videochiamate su WhatsApp e per le prestazioni di vibrazione durante i giochi come Call of Duty e PUBG. É stato risolto un problema che reimpostava l’ora del dispositivo dell’ultima ricarica dopo il riavvio ed un problema che non permetteva di visualizzare l’icona di batteria scarica nella barra di stato.

Per quanto riguarda il reparto fotocamera, l’aggiornamento migliora la nitidezza, il rumore ed il bilanciamento del bianco della fotocamera posteriore oltre alle prestazioni di bilanciamento del bianco della fotocamera anteriore. Anche lo zoom e la stabilitá della fotocamera sono state migliorate.

Inoltre, sembra che sia stato risolto un problema per cui la barra di navigazione delle app a schermo diviso poteva non essere adattata alla modalitá scura quando si cambiava da quella chiara. Poiché questi aggiornamenti vengono rilasciati gradualmente, OxygenOS 11.2.2.2 non sará disponibile per tutti gli utenti di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro contemporaneamente. Il consiglio è quello di attendere alcuni giorni e di controllare lo stato della disponibilitá dell’aggiornamento.