A meno di clamorosi imprevisti, ci sarà il debutto il prossimo 2 dicembre della NVIDIA GeForce RTX 3060 e, almeno per il momento, sarà la proposta più accessibile economicamente parlando della serie RTX 30, che è stata annunciata a settembre. Ci sono stati vari rumors in merito alla faccenda, ma quello che sappiamo è che GeForce RTX 3060 Ti utilizzerà la Ampere GPU GA104-200, ossia una variante del chip di GeForce RTX 3070, la quale ha in dotazione un numero decisamente inferiore di Cuda Corfe (4864 vs 5888) ma che ha lo stesso reparto di memoria.