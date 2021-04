Il Bitcoin nasce nel 2009 per opera di un anonimo inventore dalla cui idea si è sviluppato un vero e proprio culto mediatico e finanziario che ad oggi accoglie migliaia di investitori in tutti il mondo. Non si classifica come una moneta vera e propria ma come un riserva di valore volatile che si svincola dalla dipendenza di un ente centrale come può essere una banca.

Allo stato attuale il valore dei Bitcoin è incredibile e cresce mese dopo mese sfoderando nuovi record. Molti vorrebbero acquistarli ma i prezzi, rispetto agli esordi, sono decisamente proibitivi ed impongono un severo rischio. Oggi seguiremo i consigli di Ki-Young Ju, CEO della compagnia di blockchain analytics CryptoQuant, diffusi via Twitter. Lo scopo della trattazione sarà quello di capire quale possa essere il momento migliore per acquistare senza rimetterci tutto. Scopriamolo subito.

Quando conviene acquistare Bitcoin

Secondo il parere dell’esperto dopo il calo del 30% sul valore precedente i picchi di oltre 2.5 bitcoin in una settimana devono essere adeguatamente monitorati. Nel momento in cui l’indicatore si abbassa si può prospettare un imminente aumento del prezzo dovuto ad un calo di pressione dei venditori.

Secondo l’analista è proprio questo il momento giusto per investire. Risulta essere un dato di fatto che gli investitori con grossi portafogli traggono maggiore profitto proprio nel momento in cui gli investitori al dettaglio risultano essere attivi.

Lo scorso 9 Febbraio l’esperto aveva previsto una nuova soglia a 50,000$ del Bitcoin. Fatto che si è fatto attendere soltanto per otto giorni confermando la previsione. Il 13 Marzo il valore delle criptovaluta digitale ha superato i 60.000$ per la prima volta dal 2009. Ad oggi si sta assistendo ad un indebolimento del valore con uno scambio garantito a 57.000$ stando alle ultime valutazioni concesse da CoinMarketCap.