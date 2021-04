Un antico proverbio popolare afferma che la speranza è l’ultima a morire. Forse non aveva tutti i torti chi lo inventò. Si potrebbe anche aggiungere che la perseveranza è la virtù dei forti. Sì, perché non rinunciare a credere in una possibile seconda stagione de La Regina degli Scacchi 2 forse è servito a qualcosa.

Non sono solo speranze, ma sembra si stiano trasformando in reali possibilità. Infatti la dichiarazione rilasciata da Anya Taylor-Joy tramite Zoom lascia qualche speranza su una possibile La Regina degli Scacchi 2. Ecco ciò che ha detto e tutti i nuovi aggiornamenti.

Non è detta l’ultima parola, forse la seconda stagione de La Regina degli Scacchi si farà

Forse la seconda stagione de La Regina degli Scacchi si farà. Non è mai detta l’ultima parola. Ci eravamo lasciati con la dura dichiarazione di William Hoserberg, produttore esecutivo di questa miniserie che non dava possibilità ad alcuna speranza.

“L’ultima scena sembra una bella nota per concludere lo spettacolo, quindi non sono sicuro se vogliamo continuare e rispondere a questa domanda. Forse possiamo semplicemente lasciare che il pubblico immagini cosa verrà dopo“.

Al contrario oggi quanto detto da Anya Taylor-Joy dal backstage alla stampa riapre la possibilità a La Regina degli Scacchi 2. Ecco ciò che ha rivelato l’attrice protagonista che ha interpretato Beth Harmon.

“È ovviamente incredibilmente lusinghiero che la gente voglia passare più tempo con i personaggi a cui teniamo così tanto e in cui abbiamo riversato così tanto amore. Avevamo intenzione che fosse una serie limitata, quindi siamo rimasti tutti abbastanza sorpresi quando la gente ha iniziato a chiedere la seconda stagione. Detto questo, mai dire mai“.

Nessuna certezza, ma una speranza

Nessuna certezza quindi, ma le cose possono cambiare repentinamente. Netflix è sempre molto attento alla voce degli utenti e difficilmente si lascia scappare un’opportunità. Al colosso dello streaming interessano molto gli audience e potrebbe anche decidere per La Regina degli Scacchi 2.

Una cosa è certa, qualora partisse il cantiere per una seconda stagione, sicuramente Anya Taylor-Joy non mancherà come attrice protagonista. Sempre che sarà Beth Harmon ad esserlo, perché chissà che lo diventi un altro personaggio di questa serie. Intanto tutto è pronto affinché La Regina degli Scacchi diventi un musical a Broadway.