Forse non era la notizia che tutti gli amanti della serie TV de La Regina degli Scacchi stavano aspettando. Sì, perché effettivamente un seguito ci sarà, ma non come tutti speravamo. Facciamo un passo indietro. Sono molti i fan di Beth Harmon che stanno sperando in un sequel di questa mini serie di Netflix. Tuttavia le notizie arrivate dai produttori avevano tolto ogni speranza. Ma qual è allora questa grande novità in merito ad un proseguo della trama de La Regina degli Scacchi?

La Regina degli Scacchi avrà un seguito, ma non su Netflix

Fu proprio William Horberg in modo chiaro e perentorio a togliere ogni dubbio ai fan riguardo a una possibile seconda stagione per La Regina degli Scacchi. “È meraviglioso sapere che le persone hanno amato lo show e vorrebbero passare altro tempo con questi personaggi, non ci saremmo mai aspettati un tale successo. Tuttavia, [La Regina degli Scacchi] ha avuto la sua conclusione che riteniamo soddisfacente e lasciamo al pubblico la possibilità di immaginare cosa possa accadere dopo. Siamo davvero felici per la conclusione della storia di Beth”.

Nonostante ciò, un seguito questo titolo lo avrà, ma non su Netflix. Ecco cosa non piacerà ai fan della serie TV record per visualizzazioni solo nella prima settimana. Tuttavia il futuro di Beth Harmon sarà a Broadway dove La Regina degli Scacchi diventerà un musical. Infatti è di qualche giorno fa la notizia che la casa produttrice Level Forward ha acquistato i diritti teatrali del romanzo di Walter Tevis “The Queen’s Gambit”. In pratica La Regina degli Scacchi, che ha fatto vincere alla protagonista Anya Taylor-Joy il premio come miglior attrice, diventerà un musical e salirà sul famoso palco di Broadway.

Il consiglio per tutti i fan è quello di non perdere ogni speranza. Netflix infatti tiene molto in considerazione il numero di utenti che hanno visto una serie TV. Quindi mai dire mai, il colpo di scena per La Regina degli Scacchi potrebbe arrivare.