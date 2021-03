Vodafone mette a disposizione di tutti i suoi abbonati il vantaggioso bonus internet. Gli utenti del provider inglese potranno quindi sottoscrivere un’offerta con incluso un voucher dal valore di 500 euro da sfruttare per la Fibra ottica e l’acquisto di tablet.

Il bonus internet è legato alle tariffe per la Fibra Ottica e sarà disponibile per tutti gli utenti che presentano una certificazione ISEE con valore economico pari o inferiore a 20mila euro.

Vodafone, lo sconto di 500 euro per chi sceglie Fibra ottica e tablet

Il valore netto dell’incentivo per gli utenti di Vodafone sarà di 500 euro. Il bonus è dilazionato in due parti: i primi 240 euro saranno utili per l’attivazione di una regolare promozione per la Fibra ottica. I restanti 260 euro invece saranno utili per tutti gli abbonati che intendono acquistare un tablet.

La promozione principale per la Fibra ottica, compatibile con il bonus internet di Vodafone, è sempre la Unlimited Plus. Gli abbonati che sottoscrivono quest’offerta con l’incentivo incluso pagheranno ogni trenta giorni 19,90 euro. A disposizione del pubblico, il gestore inglese garantisce consumi senza limiti per le telefonate e per internet con navigazione attraverso le velocità classiche della Fibra.

Tutti gli abbonati di Vodafone potranno anche acquistare un tablet, sempre con il bonus internet incluso. A differenza di altri gestori, tutti i clienti che attivano l’incentivo avranno la facoltà di scegliere il device da associare all’offerta. In caso di costo del tablet superiore ai 260 euro previsti dall’incentivo, si renderà necessario aggiungere una differenza rispetto al prezzo di listino.