Nel corso di questa stagione primaverile, TIM, Vodafone, Iliad e WindTre continuano a mettere a disposizione di tutti i clienti una serie di iniziative low cost dedicate alla portabilità del numero. I principali provider della nazione presentano delle ricaricabili che oltre a prezzi da ribasso assicurano anche soglie di consumo molto ampie.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le grandi tariffe low cost con tanti Giga

La tariffa principale che TIM mette a disposizione di tutti i suoi clienti è la TIM Gold Pro. Questa ricaricabile ha un costo mensile di 7,99 euro: le soglie di consumo prevedono invece chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione internet.

Come alternativa a TIM, Vodafone mette a disposizione del pubblico la tariffa Special 100 Giga. Gli abbonati che andranno ad attivare questa ricaricabile dovranno pagare un costo mensile di 9,99 euro. Le soglie di consumo invece prevedono traffico senza limiti per chiamate e per i messaggi con 100 Giga per connessione internet attraverso le velocità 4G.

Ancora per poche ore, Iliad mette a disposizione degli utenti la promozione Flash 100. La nuova tariffa in edizione limitata del gestore francese prevede un costo di 9,99 euro ogni trenta giorni. I clienti riceveranno chiamate illimitate e SMS infiniti con 100 Giga per la connessione internet.

Per le prossime settimane di primavera, invece, l’alternativa di WindTre a TIM, Vodafone e Iliad è la WindTre Star+. Questa ricaricabile prevede minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga per la navigazione in rete ad un costo fisso di 7,99 euro ogni trenta giorni.