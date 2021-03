Un nuovo aggiornamento ha introdotto una funzionalità ormai abbastanza nota, le chat vocali. Dopo la mossa compiuta da Twitter, quasi pronto a lanciare Spaces; e le intenzioni già note di Facebook, che intende rispondere a Clubhouse con il lancio di una nuova piattaforma dedicata esclusivamente alle conversazioni vocali, anche Telegram ha deciso di tenere testa alla concorrenza e sfruttare lo scambio di messaggi vocali per rendere il suo servizio ancora più interessante per gli utenti.

Telegram introduce Chat vocali 2.0: ecco tutte le novità!

Anche per Telegram è guerra a Clubhouse, la piattaforma recentemente entrata in scena che ha già conquistato milioni di utenti per via del suo funzionamento alquanto particolare. Clubhouse, a differenza delle piattaforme già affermate, non propone una sezione dedicata alla messaggistica istantanea ma si basa esclusivamente sullo scambio di messaggi vocali. Gli utenti possono accedere alla piattaforma soltanto tramite invito e partecipare alle conversazioni tenute nelle varie “stanze”.

Telegram ha deciso di proporre qualcosa di molto simile e con l’ultimo aggiornamento introduce Chat vocali 2.0. Gli utenti avranno la possibilità di avviare delle chat vocali nei gruppi e nei canali e un numero illimitato di utenti potranno partecipare e sfruttare l’apposita funzione qualora intendano prendere la parola. Sarà possibile, inoltre, registrare le varie chat vocali e quindi condividerle.

A breve anche altri colossi, come Instagram, potrebbero annunciare l’arrivo di spazi dedicati appositamente alle conversazioni vocali con l’intento di sfidare Clubhouse che si dimostra al momento a lavoro su nuove funzionalità e quasi pronto al lancio della versione Android.