Samsung ha rivoluzionato in parte il mercato degli smartphone presentando una serie valida di smartphone pieghevoli. Da allora un po’ tutti gli OEM si sono cimentati su questi dispositivi anche se ben pochi hanno fatto qualcosa in termini pratici e concreti. In cantiere sembrano che siano diversi modelli e tra questi ce n’è anche uno piegabile due volte.

Tra i diversi progetti dei produttori di smartphone, quelli più chiacchierati ultimamente sono quelli arrotolabili. Samsung ne ha in sviluppo uno, ma potrebbe arrivare prima uno dotato di una doppia piegatura. Sarebbe un passo importante e rischioso.

Il punto debole di questo tipo di smartphone, neanche a dirlo, è la piegatura del display. Creare uno smartphone in grado di piegarsi due volte porta a grosse difficoltà nel fornire una solidità all’intero prodotto. Sarà in sostanza un azzardo, un azzardo curioso e interessante.

Samsung con un nuovo smartphone pieghevole

Sicuramente ci si aspettava l’arrivo di qualcosa del genere e anche di molti altri. Gli smartphone pieghevoli aprono numerose possibilità e una volta stabilizzata la tecnologia diventa possibile esplorare il tutto al meglio. Già ora Samsung si è cimentata in due tipologie diverse, dispositivi con un display che si piega in verticale o in orizzontale.

Per Samsung gli smartphone pieghevoli sono il futuro e anche l’addio, momentaneo o meno, della serie Galaxy Note rafforza questa prospettiva. L’aumento della grandezza dei display degli smartphone l’abbiamo notato e per continuare in questa direzione, senza aumentare la grandezza complessiva dei modelli, serve per forza inventarsi qualcosa di nuovo.