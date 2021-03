Che tra le intenzioni di Xiaomi vi sia quella di procedere con il lancio di uno smartphone pieghevole non è una novità ma fino ad ora quanto emerso a riguardo poggiava esclusivamente su indiscrezioni trapelate in seguito alla registrazione da parte della stessa azienda di vari brevetti. Alcune novità apparentemente più concrete si fanno strada in seguito alla condivisione sul portale Weibo di alcune immagini raffiguranti il prototipo di uno smartphone pieghevole che potrebbe essere il tanto vociferato Xiaomi Mi Mix 4.

Xiaomi Mi Mix 4 sarà uno smartphone pieghevole? Ecco tutte le novità!

Lo Xiaomi Mi Mix 4 potrebbe arrivare entro la fine di questo 2021 ma sono numerose le incertezze riguardo il suo nome e le sue caratteristiche. Stando alle immagini postate sul portale Weibo appare possibile supporre possa trattarsi di uno smartphone pieghevole con chiusura verso l’interno e quindi esteticamente molto simile al Samsung Galaxy Z Fold. La parte frontale, però, non si mostra in foto e lascia spazio a quella posteriore che invece permette di notare la presenza di un modulo fotografico, dalla forma rettangolare, costituito da tre sensori.

Le immagini non permettono di conoscere le specifiche tecniche del dispositivo né danno conferma circa la possibilità che si tratti effettivamente dello Xiaomi Mi Mix 4 consentono però di avanzare ipotesi in merito a quella che potrebbe essere la struttura pensata dal colosso per un suo futuro smartphone pieghevole che, qualora appartenga alla serie Mi Mix, sarà senza alcun dubbio portatore di novità interessanti. Una delle probabili particolarità del pieghevole Xiaomi potrebbe riguardare, ad esempio, la presenza di una fotocamera frontale inserita sotto il display.