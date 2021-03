Bennet convince tutti gli utenti con un volantino che spazza letteralmente via la concorrenza, portando i consumatori su un nuovo livello di sconti e di riduzioni di prezzo, anche su prodotti veramente di qualità elevata, come gli ultimi top di gamma lanciati sul mercato.

Il volantino, come sempre accade quando parliamo di Bennet, risulta essere disponibile in esclusiva presso i negozi sparsi per il territorio nazionale, con l’impossibilità di accedere agli stessi identici sconti direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Il risparmio è notevole, ed in aggiunta sarà anche possibile affidarsi alla rateizzazione a Tasso Zero, nel momento in cui la spesa supererà i 199 euro (senza limitazioni su categorie merceologiche varie).

Bennet: il volantino non ammette repliche

L’attenzione di Bennet, come di altri rivenditori di elettronica, si è riversata quasi interamente sulla fascia media della telefonia mobile, qui possiamo trovare prodotti relativamente economici al giusto prezzo di vendita.

Tra i migliori spicca il Samsung Galaxy A71, validissima alternativa per gli utenti che vogliono spendere poco godendo di buone prestazioni, senza dimenticarsi di Galaxy S10 Lite, Galaxy A20s o di Galaxy A31.

L’unico top di gamma coinvolto nella campagna è l’apple iPhone 12 Mini, uno smartphone tutto d’un pezzo, commercializzato dall’azienda a 769 euro, nella variante con 128GB di memoria interna, ed ovviamente no brand.

I dettagli della campagna promozionale sono disponibili per tutti nelle pagine che trovate inserite direttamente nel nostro articolo.