Carrefour è una delle aziende in grado di convincere gli utenti all’acquisto della tecnologia, portando nelle proprie campagne promozionali prezzi molto più bassi del normale, con forti sconti applicati proprio sui migliori prodotti in circolazione.

Fino al 21 marzo risulta essere disponibile un volantino ricco di occasioni, con possibilità di accedervi esclusivamente nei singoli punti vendita, non direttamente online sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio nazionale. I clienti potranno acquistare prodotti con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed inoltre in versione completamente no brand (quindi con aggiornamenti che verranno periodicamente rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico). Al superamento dei 199 euro di spesa, sarà poi possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamento diretto tramite il conto corrente bancario.

Carrefour: occasioni incredibili con il nuovo volantino

Con Carrefour gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su tantissimi prodotti dalla qualità decisamente elevata, tra questi troviamo sicuramente l’Apple iPhone 12 di ultima generazione, uno smartphone proposto nel periodo corrente al prezzo di 849 euro, e da considerarsi come valida alternativa a coloro che vogliono entrare nell’ecosistema Apple, passando per uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato.

Non mancano chiaramente proposte più economiche per quanto riguarda il mondo Android, tra queste spiccano chiaramente Samsung galaxy A42, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Samsung galaxy A21s o Oppo A53, solo per citarne alcuni.

Tutti gli altri sconti del volantino Carrefour sono riassunti precisamente sul sito ufficiale.