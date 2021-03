Fino al 28 marzo Unieuro ha attivato una nuova campagna promozionale, intitolata la Primavera degli Sconti, con la quale è riuscita a scontare ottimi prodotti, raggiungendo prezzi decisamente più bassi del normale e con i quali gli utenti si ritroveranno a poter risparmiare moltissimo.

Il volantino, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile in tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale, ma anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di ricezione della merce al proprio domicilio, senza necessariamente essere costretti a pagare le spese di spedizione, solo nel momento in cui si supereranno i 199 euro di ordine.

Non perdete altro tempo, correte subito sul nostro canale Telegram per ricevere gratis i codici sconto Amazon e scoprire in anteprima le migliori offerte.

Unieuro: le offerte riservano gradevoli sorprese

Le offerte rese disponibili in questi giorni da Unieuro riservano sicuramente gradevoli sorprese per gli utenti che decideranno di recarsi in negozio o sul sito, a partire dagli ultimi top di gamma commercializzati sul territorio italiano, quali possono essere Samsung Galaxy S21 Ultra in vendita a 1329 euro, ma anche Galaxy S21 a 879 euro, galaxy S21+ a 1129 euro o Galaxy S20 FE a soli 599 euro.

Scendendo verso la fascia media del mercato, possiamo incrociare soluzioni altrettanto interessanti, quali possono essere Realme 7 Pro a 279 euro, Motorola G10 a 189 euro, ma anche Xiaomi Redmi 9 a 129 euro, Oppo A52 a 149 euro, Oppo A53s a 179 euro, per finire con un ottimo Oppo Reno 4 Pro commercializzato a 599 euro.

Il volantino Unieuro lo potete visualizzare in maniera dettagliata aprendo le pagine sottostanti.