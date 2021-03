Lo smartphone è scontatissimo da Esselunga, oggi è a tutti gli effetti l’ultima occasione possibile per accedere ad uno dei prodotti più interessanti degli ultimi mesi, lo Xiaomi Redmi 9AT, in vendita ad una cifra addirittura inferiore ai 100 euro per tutti gli utenti in Italia.

Spendere poco è davvero facilissimo con Esselunga, basta infatti recarsi personalmente nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza collegarsi a tutti gli effetti sul sito ufficiale, e godere degli sconti che vi raccontiamo nell’articolo. La campagna, come potete immaginare, scade nella giornata di oggi, 17 marzo 2021, per questo motivo potrebbero non essere più disponibili scorte in negozio.

Esselunga: le offerte con i migliori prezzi

Il prodotto su cui l’offerta tech di Esselunga ha deciso di focalizzare la propria attenzione, è lo Xiaomi Redmi 9AT, uno smartphone da tempo lanciato sul mercato nazionale, il cui prezzo in promozione raggiunge livelli inimmaginabili fino a qualche tempo fa. Al giorno d’oggi, infatti, può essere acquistato con una spesa finale di soli 99 euro, una cifra ridottissima per un prodotto che comunque riesce ugualmente a cavarsela.

Osservando da vicino la scheda tecnica, notiamo comunque la presenza di un discreto display da 6.53 pollici, con risoluzione HD, affiancato da un processore octa-core con 2GHz di frequenza di clock, senza dimenticarsi di 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. Il plus è sicuramente rappresentato dalla batteria da 5000mAh, in grado di rendere il modello recensito a tutti gli effetti un battery phone.