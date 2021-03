WindTre ha grandi progetti per la stagione primaverile e vuole mantener fede al suo obiettivo di primeggiare nel campo della telefonia mobile. Il gestore arancione deve sfidare però avversari molto agguerriti, tra cui Iliad e TIM. Per garantire massima attrattiva nei confronti del nuovi abbonati, WindTre lancia la sua inedita tariffa chiamata Go Unlimited Star+.

WindTre offre Giga senza limiti a soli 7,99 euro per i nuovi clienti

Il pacchetto di WindTre Go Unlimited Star+ è probabilmente il migliore attualmente sul mercato. I clienti che scelgono di sottoscrivere questa ricaricabile avranno a loro disposizione Giga senza limiti per la connessione internet, attraverso la tecnologia del 4G e del 4,5G. Al tempo stesso, gli abbonati potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti e di SMS illimitati.

Il prezzo è però il vero fattore di convenienza per la WindTre Go Unlimited Star+. Gli abbonati dovranno pagare ogni mese 7,99 euro per il rinnovo dell’offerta. Rispetto al canone ricorrente, gli utenti dovranno aggiungere soltanto una quota di attivazione una tantum dal valore di 10 euro. Questa quota sarà necessaria anche per il rilascio della SIM.

La tariffa Go Unlimited Star+ di WindTre è pensata esclusivamente per un pubblico ben preciso. Il gestore infatti garantisce questa promozione solo agli abbonati che effettuano la portabilità del loro numero da altro gestore. Ciò significa che la ricaricabile è attualmente disponibile per i clienti TIM, Vodafone ed Iliad.

Per l’attivazione gli utenti dovranno recarsi in uno store ufficiale di WindTre sul territorio nazionale. Per ora non è possibile procedere con l’attivazione online della tariffa.