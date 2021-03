Esselunga non si ferma più, dopo le ottime campagne promozionali promosse nelle scorse settimana, l’azienda riparte promuovendo una nuova soluzione con la quale è facilissimo pensare di risparmiare, data la possibilità di mettere le mani su uno smartphone a soli 99 euro.

Il volantino, che include esclusivamente una offerta tech, risulta essere accessibile solamente per gli utenti che decideranno di recarsi fisicamente in negozio per completare l’acquisto, non potranno affidarsi al sito ufficiale. In parallelo, è importante ricordare che le scorte sono limitate, la campagna è attiva fino al 17 marzo 2021, ma potrebbero essere già terminate nel momento in cui andrete nel punto vendita.

Esselunga: ecco le offerte da non perdere di vista

Essendo a tutti gli effetti una offerta tech, la promozione di Esselunga affonda le proprie radici nello sconto applicato su un singolo prodotto, in particolare sullo Xiaomi Redmi 9AT. Uno smartphone lanciato sul mercato nel corso del 2020, oggi proposto a 99 euro, in versione no brand e con alle spalle la garanzia di 24 mesi.

La scheda tecnica dimostra tutta la sua economicità, in quanto parliamo di un prodotto con un display da 6 pollici e risoluzione HD, una fotocamera da 13 megapixel ed un processore octa-core con 2GB di RAM, ma tutto sollevato dall’ottima batteria da 5000mAh che lo rende ad ogni effetto un battery phone.

Prima di recarvi in negozio, nel caso in cui lo vogliate conoscere da vicino, potrete collegarvi al sito ufficiale per scoprirlo dettagliatamente.