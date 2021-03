Esselunga convince appieno con scelte oculate e con sconti effettivamente mai visti prima d’ora, i prezzi sono molto più bassi del normale e possono aiutare gli utenti a spendere decisamente meno del previsto su ogni singolo acquisto effettuato in negozio.

Il volantino, come sempre accade anche in passato, risulta essere disponibile solamente presso i punti vendita fisici, le compravendite non possono essere completare sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo sarà obbligatorio recarsi fisicamente presso gli stessi. Le scorte, inoltre, sono estremamente limitate, di conseguenza potreste rischiare di non riuscire a raggiungere il prodotto desiderato, sebbene proviate prima della scadenza della campagna.

Esselunga: quanti sconti speciali per tutti gli utenti

Gli sconti da Esselunga sono veramente assurdi, il prodotto acquistabile fino al 17 marzo è il recente, ed economico, Xiaomi Redmi 9AT, in vendita in versione completamente sbrandizzata con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi da esercitare nello stesso negozio d’acquisto.

La scheda tecnica parla di un prodotto di fascia ovviamente molto bassa, ma comunque abbastanza soddisfacente; nello specifico notiamo la presenza di un ampio display da 6.53 pollici con risoluzione HD, affiancato da un processore octa-core da 2GHz, con 2GB di RAM ed una fotocamera principale da 13 megapixel. Il punto forte è indubbiamente rappresentato dall’ampia batteria da ben 5000mAh, un quantitativo sufficiente da rendere il terminale un vero e proprio battery phone.

Il suo prezzo è incredibilmente basso, bastano solamente 99 euro per l’acquisto del modello con 32GB di memoria interna.