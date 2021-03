Netflix continua a essere una delle piattaforme di streaming più utilizzate dagli utenti e ha fatto registrare un vero e proprio boom in questo difficile periodo di lockdown.

Tante le produzioni originali, straniere e nostrane, disponibili per il bingo-watching. Tra le più acclamate Suburra, Stranger Things, You e Umbrella Academy. Ecco quello che sappiamo sui nuovi episodi.

Serie originali su Netflix, tutto quello che sappiamo sulle nuove stagioni

Partiamo da Suburra, serie italiana doc ambientata a Roma e che riprende alcuni dei personaggi visti nel film del 2015 diretto da Stefano Sollima.

Lo show si è concluso con la terza stagione, arrivata a ottobre su Netflix, e i fan hanno chiesto a gran voce nuove avventure con Aureliano e Spadino. Purtroppo non ci sarà una continuazione e la conferma è arrivata direttamente dagli sceneggiatori.

Spazio a degli spin-off, forse, ma si tratta meramente di speculazioni. La terza stagione è stata composta da soli sei episodi e in molti l’hanno considerata troppo frettolosa.

Stranger Things: quello che sappiamo sui nuovi episodi

Stranger Things non ha minimamente bisogno di presentazioni. Serie da record, che ha reso felici i fan degli anni ’80 e non solo. Dopo tre stagioni, i fan sono in trepidante attesa della quarta, le cui riprese sono ancora in lavorazione.

La produzione doveva concludersi entro la fine del 2020, ma l’emergenza sanitaria dilagata a livello globale ha fermato il tutto, come accaduto con molti film. Al momento non è ancora stata comunicata una data di lancio ufficiale.

La speranza è di poter vedere la quarta stagione di Stranger Things su Netflix verso l’autunno di quest’anno, magari nel periodo di Halloween. Nei nuovi episodi assisteremo al ritorno in grande stile di David Harbour nei panni dello sceriffo Hopper.

You su Netflix, cosa aspettarci dalla nuova stagione?

Serie partita in sordina nel 2018 e poi diventata una delle più chiacchierate in breve tempo. Il protagonista di You è Joe Goldberg, un libraio di New York che si innamora follemente di una sua cliente. Amore che diventa ossessivo e malato.

Questa la premessa narrativa della prima stagione. Nella seconda, invece, Joe si trasferisce a Los Angeles e ha un’infatuazione per una chef di nome Love Quinn. Adesso l’attesa dei fan è tutta per la terza, confermata dagli sceneggiatori a gennaio.

Sarà composta da 10 episodi e vedrà nel cast nuove aggiunte come Shalita Grant, Travis Van Winkle, Dylan Arnold, e Tati Gabrielle. Le riprese sono attualmente in corso e non si conosce una finestra di lancio precisa.

The Umbrella Academy, cosa sappiamo sui nuovi episodi

La serie ispirata all’omonimo fumetto, che vanta tra i protagonisti Elliot Page, si prepara a tornare con una terza stagione che promette scintille.

Dopo quanto accaduto nelle prime due, i fan si aspettano di tutto. I nuovi episodi di The Umbrella Academy dovrebbero arrivare su Netflix entro la fine di quest’anno o al massimo agli inizi del 2022.

Lo show narra la storia di sette neonati che, dopo essere stati partoriti nello stesso istante da madri senza alcun segno di gravidanza, vengono accolti in una scuola di supereroi grazie a Reginald Hargreeves.

Adrenalina, emozioni e colpi di scena sono stati i punti di forza che hanno reso The Umbrella Academy il fiore all’occhiello dei fan.