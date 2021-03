La serie ha avuto davvero molti elogi per la sua spettacolare colonna sonora e sceneggiatura. Pertanto, non sorprende che lo spettacolo abbia generato tre stagioni straordinarie fino ad oggi. Ora, questo ci porta alla prossima domanda: cosa ci riserva il futuro per questa incredibile serie? Ci sarà una stagione 4 di “Suburra”? Ti aiutiamo a trovare le risposte a queste domande.

Data di uscita della stagione 4 di Suburra: rinnovata o annullata?

La terza stagione di ‘Suburra’ è stata presentata in anteprima il 30 ottobre 2020 su Netflix. Consiste in sei episodi con una durata di 42-62 minuti ciascuno.

La terza uscita segue le conseguenze del tragico suicidio di Lele. Assistiamo anche al ritorno a sorpresa di Manfredi, capo del clan Anacleti, che si risveglia dal coma. Ciò si traduce in un cambiamento nelle dinamiche di potere tra tutti i personaggi principali. La storia si snoda tra i numerosi vicoli di Roma e si conclude in un finale esplosivo!. In breve, la conclusione della terza edizione avvolge tutti i fili sciolti dell’intera trama che si erano disfatti nel corso delle stagioni.

Quindi questo ci fa chiedere: lo spettacolo è giunto al termine, per sempre? Purtroppo sì!. Quando Netflix ha annunciato la terza uscita, ha anche confermato che la stagione 3 sarebbe stata l’ultima della serie. Ecco cosa dice il Tweet tradotto sul loro handle di Twitter: “Sul trono di Roma c’è posto per un solo re. #Suburra 3, l’ultima stagione. Prossimamente.” La notizia è stata ribadita dalla piattaforma il giorno in cui la stagione 3 è arrivata per lo streamer.