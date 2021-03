Sin dal suo arrivo su Netflix nel 2018 You è diventata in breve tempo una della serie TV più viste e chiacchierate. La prima stagione, sviluppata da Greg Berlanti e Sara Gamble, si è basata sul romanzo del 2014 di Caroline Kepnes.

Protagonista della storia è Joe Goldberg, un libraio di New York che si innamora perdutamente di una sua cliente di nome Guinevere Beck. Il suo amore si trasforma però in breve tempo in una ossessione tossica ed estrema.

Netflix: in arrivo i nuovi episodi della serie You

Nella seconda stagione, invece, Joe si sposta da New York a Los Angeles e si innamora di una chef di nome Love Quinn. L’attesa dei fan è adesso tutta riversata sulla terza stagione, annunciata da Netflix a gennaio dello scorso anno.

La prossima stagione sarà composta da 10 episodi e vanterà nuove aggiunte al cast, tra cui Shalita Grant, Travis Van Winkle, Dylan Arnold, e Tati Gabrielle.

Le riprese sono attualmente in corso e a dicembre si sono momentaneamente interrotte per via dell’emergenza Covid, salvo poi ripartire a Gennaio. Se le riprese dovessero terminare in questi giorni, la terza stagione potrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

Il libro su cui sarà basata la terza stagione, ovvero You Love Me, uscirà il 6 aprile. Se avete voglia di scoprire in anticipo cosa accadrà, dunque, non vi resta che acquistarlo.

Sara Gamble aveva stuzzicato i fan sulla riuscita della terza stagione, affermando che l’idea narrativa alla base fosse davvero esaltante. Netflix continua dunque ad arricchire il suo ampio catalogo con numerose produzioni originali.