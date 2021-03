OnePlus ha già confermato che la società rilascerá i suoi smartphone di punta di prossima generazione, la serie OnePlus 9, a livello globale il 23 marzo. Mentre mancano ancora pochi giorni al lancio, la società ha rivelato le sue caratteristiche attraverso i teaser.

OnePlus ha rivelato che gli smartphone della serie OnePlus 9 saranno dotati di un sensore Sony IMX789 progettato su misura per la serie OP9 e le fotocamere Hasselblad. Il poster teaser condiviso dalla società conferma la registrazione di video 4K a 120 fotogrammi al secondo. In precedenza, il video promozionale di questo nuovo sensore Sony aveva confermato il supporto per l’elaborazione video HDR in tempo reale.

OnePlus 9 / 9 Pro utilizzeranno la tecnologia di Hasselblad

Confermato inoltre il supporto RAW a 12 bit per la fotografia. Hasselblad condividerà la sua tecnologia per catturare colori realistici. OnePlus ha già rivelato che gli smartphone di punta di prossima generazione saranno dotati di fotocamera panoramica abilitata alla tecnologia T-lens con un FOV di 140 gradi e un obiettivo a forma libera.

Si ipotizza che OnePlus 9 Pro sarà dotato di un sistema a quattro telecamere da 48 megapixel + 50 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel. La variante standard, invece, potrebbe includere un sistema a tripla fotocamera da 48 megapixel ed una fotocamera selfie da 16 megapixel.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, OnePlus 9 Pro verrà fornito con un display AMOLED con bordi curvi da 6,7 ​​pollici, mentre OnePlus 9 potrebbe presentare uno schermo AMOLED piatto da 6,55 pollici. Si dice che entrambi i device siano dotati di specifiche comuni, come il supporto della frequenza di aggiornamento di 120 Hz, Snapdragon 888 e una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W.