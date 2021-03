In queste ore OnePlus ha ufficializzato la data di presentazione della nuova serie di flagship. I device della famiglia OnePlus 9 arriveranno il prossimo 23 marzo alle 16.00 ora italiana. Il lancio sarà trasmesso in diretta streaming su tutti i canali social dell’azienda.

Dopo tante indiscrezioni e leak arriva la conferma che i nuovi OnePlus 9 potranno contare su un comparto fotografico rivoluzionato. Le ottiche e il software delle fotocamera posteriori sono realizzate in collaborazione con Hasselblad, un produttore svedese di macchine fotografiche di alta qualità.

La partnership tra OnePlus e Hasselblad avrà una durata di tre anni e quindi possiamo aspettarci che tutte i prossimi device avranno un comparto fotografico evoluto. Infatti, nel corso di questi anni saranno investiti 150 milioni di dollari in Ricerca e Sviluppo. In questi costi è inclusa anche l’apertura di quattro laboratori dedicati allo sviluppo delle ottiche future.

Ecco quando arriverà la nuova famiglia OnePlus 9

Tra le principali feature delle ottiche della famiglia OnePlus 9 con Hasselblad ci sono le modalità di scatto di nuova concezione. Il camera maker svedese ha sviluppato la modalità “Natural Color Calibration with Hasselblad” per migliorare la resa cromatica delle foto.

Il sensore scelto come ottica principale è un Sony IMX789 modificato per adattarsi alle esigenze dei OnePlus 9. Sarà in grado di registrare in 4K a 120FPS e in 8K a 30FPS con un angolo di visione a 140 gradi.

Inoltre arriverà anche la “Hasselblad Pro Mode” che permetterà di intervenire manualmente su tutti i parametri. Sarà possibile modificare i valori ISO, la messa a fuoco, il tempo di esposizione e supporterà anche gli scatti a 12-bit in formato RAW.

Al momento il produttore non ha comunicato quali smartphone saranno presentati. Possiamo ipotizzare che arriveranno OnePlus 9, 9 Pro e 9R.