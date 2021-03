In base ad alcune indiscrezioni che non sono state ancora confermate, l’app di messaggistica più nota al mondo WhatsApp sta lavorando per far sì che la sicurezza dei backup delle conversazioni sia maggiormente sicura. Di fatto, una nuovissima impostazione permetterà di proteggere i backup salvati in cloud tramite una password crittografica, rendendo l’accesso più difficile ad altri utenti. La feature era stata anticipata lo scorso anno da WABetaInfo, che ha pubblicato anche degli screenshot.

Questi ultimi sono stati pubblicati su Twitter e mostrano le descrizioni del client: “Per impedire accessi non autorizzati sul backup in cloud puoi impostare una password che verrà utilizzata per crittografare i backup futuri. Questa password sarà richiesta quando utilizzerai il backup per ripristinare le conversazioni”, si legge negli screenshot.

WhatsApp: ecco come funzioneranno i backup

Durante il processo di inserimento della password per quanto riguarda i backup delle conversazioni di WhatsApp il client andrà a richiedere la conferma del numero di cellulare collegato all’account. Le password dovranno essere di minimo otto caratteri e non dovranno essere dimenticate, altrimenti avvisa tempestivamente il team di sviluppo delle funzionalità, dato che “WhatsApp non sarà in grado di aiutarti per recuperare le password dimenticate”.

Proteggere anche le chat in cloud con la password dovrebbe garantire che nessuno può accedervi senza autorizzazione di almeno uno dei partecipanti della chat. La novità arriva soprattutto dopo ciò che è successo in tema di comunicazione a WhatsApp a inizio anno, che riguardava proprio dei problemi con le nuove politiche sulla privacy. Sull’argomento è tornata quindi WhatsApp, dicendo che le novità non avrebbero influenzato la sicurezza dei messaggi degli utenti. Tuttavia, gli stessi hanno ugualmente optato di affidarsi ad altre app di messaggistica meno popolari.