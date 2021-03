Unieuro sorprende tutte le dirette rivali e concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente interessante, nonché accessibile da chiunque sul territorio nazionale fino al 14 marzo 2021.

Gli acquisti, come è facilmente intuibile dal paragrafo precedente, possono essere completati anche sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo si ha la certezza di avere accesso agli sconti, e sopratutto di ricevere la merce a domicilio a titolo completamente gratuito per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro (indipendentemente da ciò che avete acquistato). Coloro che invece fossero interessati ad una rateizzazione, potranno fare affidamento sul Tasso Zero, con pagamento automatico dal conto corrente bancario senza interessi.

Unieuro: quali sono le offerte più interessanti

Il prodotto di cui consigliamo sicuramente l’acquisto è il Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone lanciato sul mercato nel corso del 2020, ed oggi disponibile all’acquisto al prezzo di soli 599 euro; cifra più che conveniente per un modello estremamente performante, date le medesime specifiche del Galaxy S20, ma con alle spalle il processore Qualcomm Snapdragon 865.

In alternativa è possibile puntare direttamente su terminali più economici, appartenenti alla fascia media, quindi con una spesa inferiore ai 399 euro, quali possono essere Oppo Find X2 Lite o Xiaomi Mi 10T, con connettività 5G e buone prestazioni generali. Il volantino Unieuro lo potete trovare al completo qui sotto, inserito come galleria fotografica, per altre informazioni potete anche recarvi sul sito ufficiale.