Le offerte speciali di Esselunga del mese di Marzo, nascondono vere e proprie follie, gli utenti si ritrovano a poter accedere ad uno smartphone in vendita a meno di 100 euro, potendo quindi godere di prestazioni in linea con le aspettative, senza dover pagare cifre troppo elevate.

L’acquisto, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, può essere completato esclusivamente nei negozi sparsi per il territorio nazionale, in questo modo l’utente non potrà decidere di recarsi sul sito ufficiale per completare la compravendita. Inoltre, essendo a tutti gli effetti un’offerta tech, è bene ricordare che le scorte saranno estremamente limitate, potrebbero terminare prima della scadenza della campagna.

Esselunga: quante offerte e che prezzi bassi

Da Esselunga risparmiare è possibile, a patto che comunque si sia disposti ad acquistare uno smartphone relativamente economico, quale è appunto lo Xiaomi Redmi 9AT. Il nuovo modello dell’azienda cinese viene proposto a soli 99 euro, in versione sbrandizzata e con allegata la solita garanzia della durata di 24 mesi.

Le specifiche tecniche ne dimostrano l’essere di fascia bassa, poiché non supera i 2GB di RAM, integra un componente fotografico principale da soli 13 megapixel, ed ha un display IPS LCD da 6.53 pollici. Il plus è sicuramente rappresentato dalla batteria da ben 5000mAh, un componente molto ampio che potrà soddisfare le esigenze dei consumatori che non vogliono ricorrere troppo ad una presa a muro.

Per scoprire il prodotto, prima di recarsi in negozio per l’acquisto, potete collegarvi al sito ufficiale dell’azienda.