Riverdale: sono già arrivate le stagioni 4 e 5, ecco dove vederle

La quarta stagione di Riverdale è andata in onda per la prima volta sul canale televisivo americano The CW esattamente il 9 ottobre 2019. Dopodiché è sbarcata sulla famosa piattaforma di Netflix creando moltissimo scalpore. Per quanto riguarda invece le nuove season, queste hanno molto da dirci sulla serie tv. Veniamo ai dettagli.

Riverdale: tutto quello che non sapete sui nuovi episodi

Riverdale 5 invece è approdata esattamente il 4 marzo e la si può vedere ogni giovedì dalle ore 21:15 su Premium Stories. In questa nuova stagione rivedremo Archie, Veronica, Judhead, Betty e Cheryl alle prese con un nuovo caso intervallato da segreti e indizi. Sebbene nella quarta stagione tutto girava attorno alla scomparsa di Gryphons & Gargoyles, la fuga dei membri della Fattoria dalla città di Riverdale e la morte di Fred Andrews (Luke Perry), la season 5 avrà tutt’altra trama. In questa nuova parte vedremo Archie arruolato in guerra, Jughead è uno scrittore, Betty ha deciso di entrare nell’FBI mentre Veronica si è sposata. Ciò che riunirà i ragazzi altro non è che l’ennesimo caso da risolvere a Riverdale.

Ricapitolando, chi ha abbandonato la serie? Nella quarta stagione ci hanno lasciati F.P Jones e Hermione Lodge, rispettivamente interpretati da Skeet Ulrich e Marisol Nichols. Jones, prima di andare via, ha però dichiarato: “Sono incredibilmente grato per le amicizie che ho stretto in Riverdale, e mi mancherà vedere tutti ogni giorno. Sono orgoglioso di essere stato parte di un gruppo di persone così talentuose, davanti e dietro la telecamera. Ma ho deciso che è il momento per me di andare avanti ed esplorare altre opportunità creative”.

Insomma, riusciremo a vedere una sesta stagione? La risposta è sì e sarà possibile vederla tra il 2021 e il 2022.