I fan di Riverdale sicuramente sapranno che la quarta stagione è arrivata su Netflix proprio qualche giorno fa. Ma quanto bisognerà aspettare per l’arrivo della quinta? Attualmente, non è possibile conoscere una data di uscita ufficiale, ma considerando i tempi delle ultime uscite, ci è concesso fare delle ipotesi.

La più sicura pare che sia quella che potrebbe essere marzo 2022, infatti, prima che arrivi su Netflix, Riverdale 5 dovrà terminare la sua messa in onda su Premium Stories, poi arriverà su Infinity e Prime Video a febbraio del 2022. Dopo che sarà accaduto ciò, potrà arrivare su Netflix. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo

Riverdale: ecco tutte le ultime novità in arrivo

I protagonisti della quinta stagione di Riverdale sono gli studenti dell’ultimo anno della Riverdale High. Dopo il loro diploma, ognuno di questi prende strade differenti, dando grande spazio emotivo alla narrazione. Non si tratta di spoiler, anche perché per la trama è già stato rivelato tutto: Archie intraprenderà il suo viaggio in guerra, mentre Jughead si dedicherà completamente alla sua carriera da scrittore. Betty entrerà nell’FBI e Veronica si sposerà. Dunque, si può dire che ognuno sarà alle prese con la propria vita, fino al momento in cui si rincontreranno.

Dunque, da come abbiamo potuto capire, nel cast continuerà ad esserci KJ Apa che interpreta il ruolo di Archie Andrews, Lili Reinhart nel ruolo di Betty Cooper, Cole Sprouse interpreterà Jughead, Camila Mends nel ruolo di Veronica e Madelaine Petsch nei panni di Cheryl Blossom.

Infine, concludiamo col dire che molti fan stanno attendendo risposte per quanto riguarda il possibile episodio crossover con Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Le risposte non sono purtroppo arrivate, ma non è assolutamente da escludere questa possibilità.