Iliad è un gestore telefonico reale catapultatosi nel contesto commerciale italiano che lo ha inizialmente mal visto al cospetto dei potenti TIM, WindTre e Vodafone, Ma quasi un triennio d’azione positiva ha ribaltato drasticamente le opinioni confermando la soddisfazione di oltre sei milioni di utenti ad oggi attivi su rete Iliad.

L’entusiasmo non è scemato di fronte alla proposta Giga 50 e si è progressivamente rimpolpato con l’arrivo di una nuova promo low-cost sopraggiunta a partire da inizio 2021. Oltre questo si è contestualmente proposto un regalo gratuito valido sia per i nuovi sottoscrittori della tariffa sia per chi ha già scelto l’operatore in anticipo. Ecco quali sono le nuove condizioni.

Iliad prende tutto con la nuova promo: ora anche il regalo viene accettato dagli utenti

Non si fa altro che parlare della Giga 70 di Iliad, la nuova promo che – come suggerito dalla denominazione – offre al pubblico un incremento del traffico dati a diposizione rispetto all’onnipresente Giga 50. I Giga da poter usare in 4G o 5G sono ben 70, cui si aggiungono anche minuti ed SMS illimitati per sempre al costo mensile fisso di 9,99 euro. All’interno di questo prezzo sono inclusi anche i servizi gratuiti concessi per la segreteria telefonica, le chiamate internazionali e la segnalazione per chiamate perse via SMS.

Per quel che concerne il regalo si citano i 6 Giga UE che non vengono pagati dal cliente. Il regalo arriva anche per chi ha precedentemente scelto le opzioni Giga 40 e Giga 50 per i quali si confermano le nuove soglie extra senza spese per 4 e 5 Giga da usare in Unione Europea con il Roaming Like at Home. Si tenga presenta che, sia in Italia che all’estero, l’uso dell’hotspot per la condivisione della rete Internet da telefono è sempre disponibile senza ulteriori costi aggiuntivi.