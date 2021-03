CoopVoce: ultimi giorni per avere la promo da 8,50 euro con tutto incluso

Se qualcuno non ha ancora fiducia riguardo a CoopVoce, può tranquillamente ricredersi. Questo gestore è riuscito a dare grande prova di forza soprattutto negli ultimi anni modificando una strategia che sembrava destinata a far fallire le velleità di crescita dell’azienda. Infatti tutti sapevano dell’esistenza di questo provider ma non volevano sottoscrivere le sue promozioni mobili.

Queste, accusate di avere pochi contenuti rispetto alla concorrenza, venivano accantonate rapidamente in fase di cambio gestore. Ad oggi invece CoopVoce risulta tra i gestori più attivi in assoluto visto che comprende al suo interno delle offerte clamorose. Si tratta infatti di soluzioni piene di contenuti ma anche molto convenienti dal punto di vista del prezzo. Sul sito ufficiale poi la dimostrazione è fornita dall’ultima soluzione lanciata lo scorso mese di gennaio, la quale è ancora disponibile.

CoopVoce: battuta nettamente la concorrenza con la ChiamaTutti TOP 30 a 8,50 euro

La promo che molti utenti avevano già adocchiato qualche giorno fa è ancora disponibile sul sito ufficiale di CoopVoce . Stiamo parlando della ormai famosa ChiamaTutti TOP 30, la quale è in grado di sostenere i ritmi e le esigenze di tutti gli utenti che si servono di minuti, SMS e giga.

Questa soluzione durerà ancora per pochi giorni, ma sempre al solito prezzo in promozione.l’offerta in questione permette a tutti di avere il massimo con tanti contenuti ma soprattutto con il costo mensile che dura per sempre nel tempo. Ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia, 1000 SMS verso tutti i gestori e 30 giga di traffico dati in 4G. La promo può essere sottoscritta anche da coloro che sono già clienti CoopVoce.