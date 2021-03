CoopVoce: ancora qualche giorno per la ChiamaTutti TOP 30 a 8,50 euro

Riuscire a sovrastare CoopVoce in questo momento risulta davvero impossibile per qualsiasi altro gestore, almeno tra i virtuali. Secondo quanto riportato infatti gli utenti che sottoscrivono una delle offerte di questo provider sanno di avere una delle migliori soluzioni in assoluto. Inoltre, oltre alla grande quantità di contenuti e al prezzo estremamente competitivo, c’è anche l’affidabilità.

Non esistono infatti utenti che hanno scelto CoopVoce i quali si sono poi lamentati di brutte sorprese uscite fuori in seguito. Questo gestore è stato in grado di modificare il corso dei suoi eventi, i quali sembravano condurre a qualcosa di estremamente negativo. Cambiando strategia, sono cambiate anche le offerte, le quali sono diventate molto più appetibili rispetto al passato. A testimoniare tutto ciò ci pensa l’offerta attualmente disponibile sul sito ufficiale con tutto compreso.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 30 è ancora disponibile con pochi euro mensili

CoopVoce riesce ancora a stupire gli utenti con la sua miglior promo del momento. Ovviamente si tratta della ChiamaTutti TOP 30, soluzione già in vigore dallo scorso mese di gennaio. Ci sono ancora pochi giorni per sottoscriverla, dunque se avete bisogno di cambiare gestore potete valutare le sue caratteristiche. Queste sono in bella mostra sul sito ufficiale, insieme al prezzo che è di soli 8,50 € al mese e per sempre.

Tutti gli utenti che sottoscriveranno la promo in questione potranno avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia, 1000 SMS verso tutti i gestori e infine 30 giga di traffico dati in rete 4G. La prova può essere sottoscritta anche da coloro che sono già clienti del provider.