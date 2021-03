Il volantino Coop e Ipercoop nasconde al proprio interno tantissime buone offerte che promettono agli utenti la possibilità di risparmiare il più possibile su ogni acquisto effettuato, a patto che si rechino sempre e soltanto nei negozi italiani.

L’altra limitazione riguardante la campagna promozionale corrente, riguarda poi la sola disponibilità verso alcuni specifici punti vendita, in particolare dislocati in Emilia Romagna, Veneto, Marche, Puglia, Sicilia e Friuli Venezia Giulia. Per accedere ai prezzi indicati sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi, in caso contrario non sono garantiti i medesimi sconti.

Coop e Ipercoop: grandi offerte per tutti

L’attenzione al mondo degli smartphone è stata riversata da Coop e Ipercoop verso la fascia media, quindi verso prodotti i cui prezzi non superano i 399 euro di spesa effettivi. Il più costoso, e performante, resta il Samsung Galaxy A90, un terminale caratterizzato da un ampio display da 6.7 pollici, che ricordiamo essere AMOLED, affiancato da 6GB di RAM e dalla connettività 5G.

L’alternativa più valida è rappresentata dallo Xiaomi Mi 10T Lite, un modello distribuito a 279 euro, il quale punta tutto sull’ottimo pannello anteriore, affiancato da un comparto fotografico di alto livello e dalla connettività 5G. Le occasioni da Coop e Ipercoop proseguono poi con Samsung Galaxy A20e e LG K22, entrambi in vendita a meno di 129 euro.

Gli sconti attualmente disponibili sono integralmente raccolti per voi nelle pagine che trovate qui.