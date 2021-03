Unieuro non vuole assolutamente mollare la presa sul mercato della rivendita di elettronica, per questo motivo ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, introducendo i cosiddetti Sconti Batticuore, una soluzione ricchissima di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire di mano.

Gli acquisti possono essere completati, oltre che in ogni singolo punto vendita sul territorio, anche online sul sito ufficiale, con la possibilità di godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa (indipendentemente da ciò che è stato scelto). Gli interessati alla rateizzazione, potranno comunque decidere di optare per un Tasso Zero, ma solo nel momento in cui avranno speso più di 199 euro.

Non perdete altro tempo, correte ad iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale per ricevere codici sconto Amazon completamente gratis.

Unieuro: quali sono i migliori prodotti

Gli smartphone effettivamente in promozione passano prima di tutto per l’ottimo Samsung Galaxy S20 Fe, un modello lanciato nel corso del 2020 come risposta alle tantissime richieste degli utenti che volevano a tutti i costi mettere le mani sul Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon; ad oggi, data la presenza sul mercato della nuova generazione, sarà possibile pagarlo solamente 599 euro.

Coloro che invece vorranno risparmiare ancora di più, potranno avvicinarsi all’Oppo Find X2 Lite o ad uno Xiaomi Mi 10T, due terminali i cui prezzi non superano i 399 euro, e che possono essere considerati come validissime alternative, naturalmente con qualche piccola rinuncia.

I dettagli della nuova campagna promozionale di Unieuro sono disponibili per tutti nelle pagine sottostanti.