Suburra è la serie Netflix tutta italiana che racconta del sottobosco criminale che vive e pullula Roma. Tra le strade della capitale e le sue periferie si diramano le vicende di Aureliano e Spadino, entrambi membri di due famiglie malfamate. Lo show ha riscosso talmente tanto successo che neanche il termine della storia principale ha saziato la fame di nuovi episodi dei fan.

Questo malgrado una conclusione di stagione, parliamo ovviamente della terza, che lascia poco margine alla continuazione della storia. La morte di uno dei personaggi principali infatti, pone un grandissimo macigno sulle effettive possibilità che lo show possa continuare. Insomma Suburra, dopo i 24 episodi già trasmessi, va considerata una serie conclusa. I fan del programma dovranno mettersi l’anima in pace.

Netflix: Suburra 4 o Spin-Off?

Poche chance di vedere su Netflix una quarta stagione di Suburra; tuttavia esiste ancora una possibilità per i fan. Negli ultimi tempi infatti ha preso a circolare la voce di un possibile Spin-Off tratto proprio da Suburra. A parlare di questa possibilità lo stesso Ezio Abate, uno degli sceneggiatori della serie TV.

Ecco quanto dichiarato: “Sicuramente ci piacerebbe lavorare a uno Spin-Off. Abbiamo passato cinque anni della nostra vita immersi in questo racconto ed è un grando dispiacere lasciarlo adesso. Il mondo è talmente ricco che ci sono personaggi, punti di vista, storie che abbiamo raccolto che sarebbero adatti per uno Spin-Off. Il problema dello Spin -Off è sempre quello di trovare un’identità nuova e originale rispetto alla storia di partenza. Un esempio può essere Better Call Saul che da Spin-Off di Breaking Bad ora ha raggiunto livelli anche superiori a quelli della serie madre. Magari ci fossero queste opportunità”.