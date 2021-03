Non ci sono dubbi sul fatto che l’Italia sia uno dei paesi europei più predisposti alle offerte telefoniche mobili. Ci sono infatti tantissimi gestori ogni mese che propongono le loro offerte, soprattutto in ambito virtuale, un mondo ormai cresciuto al pari dei gestori più potenti.

Tra i migliori gestori virtuali figura certamente anche CoopVoce, realtà che in passato non ha goduto di ottima salute. Infatti le sue promozioni venivano perennemente scartati dagli utenti a causa dei contenuti non troppo larghi di maniche. In seguito però è cambiato tutto: il provider virtuale è stato in grado di modificare la sua strategia al fine di offrire contenuti di altissimo livello. Nelle sue offerte infatti oggi ci sono minuti, SMS e tanti giga per costi mensili veramente irrisori. L’ultima dimostrazione viene fornita dalla promo attualmente disponibile sul sito ufficiale.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 offre quasi tutto senza limiti per un prezzo di soli 8,50 € al mese

La ormai celebre ChiamaTutti TOP 30 di CoopVoce è ancora disponibile sul sito ufficiale dell’azienda e a costi invariati rispetto allo scorso mese. In realtà già dal mese di gennaio questa promo sta portando tantissime soddisfazioni al gestore, il quale ha ritenuto giusto prolungarla.

Al suo interno i contenuti risultano davvero interessanti, visto che ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili italiani, 1000 SMS verso tutti e 30 giga di traffico dati in 4G. Ricordiamo inoltre che il prezzo mensile della promo è fissato a 8,50 € al mese per sempre e anche per i già clienti del provider.