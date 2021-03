CoopVoce: le migliori soluzioni si inchinano alla ChiamaTutti TOP 30 a 8 euro

Non era di certo scritto da nessuna parte che un gestore come CoopVoce sarebbe diventato uno dei migliori e uno dei più affidabili secondo il parere comune. Numerosi utenti ad oggi infatti si rifanno alle promo di questo provider virtuale, il quale mette a disposizione tanti contenuti e prezzi incredibili.

Oltre questo però c’è anche il secondo aspetto citato poche righe più in alto, ovvero l’affidabilità. Più persone hanno riferito di non aver mai ricevuto brutte sorprese in seguito alla sottoscrizione di una delle promozioni mobili di CoopVoce. Viste alcune esperienze riguardanti utenti che hanno scelto altri gestori, si tratta di certo di un vantaggio non indifferente. Attualmente poi sul sito ufficiale c’è la nuova offerta che già da oltre un mese e mezzo vige stabilmente con il suo prezzo inferiore ai 10 €.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 è ancora disponibile per pochi euro mensili

CoopVoce aveva preannunciato già a gennaio che la nuova promo sarebbe stata disponibile fino ai primi di marzo. In effetti è andata proprio così per la ChiamaTutti TOP 30, soluzione che infatti campeggia ancora in bella mostra sul sito ufficiale dell’azienda. I suoi contenuti restano gli stessi così come il prezzo che non varierà mai nel tempo per coloro che la sottoscriveranno.

Ricordiamo che all’interno di questa promozione mobile sono disponibili minuti senza limiti verso tutti i gestori italiani fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e 30 giga di connessione dati utilizzando la rete 4G di TIM. Il prezzo è sempre lo stesso: solo 8,50 € al mese per sempre e per tutti.