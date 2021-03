WE.LOCK Smart Door Lock Cylinder, un nome lunghissimo per descrivere una serratura smart, in vendita su Amazon ad un prezzo oscillante tra i 100 ed i 200 euro, dotata di chip NFC e connettività bluetooth, in grado di interfacciarsi con qualsiasi dispositivo mobile, e non solo.

Come si monta

Il prodotto è compatibile con qualsiasi serratura che potete trovare in Italia, siano essi bloccaggi classici (a molla) o magnetici. Prima di applicarla dovete abilitarla, dovete rimuovere il cilindro attraverso il bloccaggio stesso ed attivare la batteria integrata al suo interno; una volta effettuata quest’operazione la potete montare nella porta, attenzione però a verificare che lo spessore della stessa sia sufficiente per la WE.LOCK Smart Door Lock Cylinder, come riportato nella scheda tecnica, in caso contrario non potrete utilizzarla correttamente.

Verificato il tutto, il montaggio è molto più semplice del previsto, basta inserire la serratura smart e poi bloccarla con la vite (per evitare che fuoriesca). Un’operazione “rognosa” perché non sempre è facile trovare correttamente il foro del prodotto, ma con qualche tentativo si riuscirà nell’obiettivo, ed in circa 10 minuti di lavoro è stata montata correttamente.

Utilizzo e funzionamento

Il funzionamento è complessivamente molto semplice, in quanto ci sono ben 4 sistemi per sbloccare la serratura. Il più alla portata di tutti è legato sicuramente al tastierino numerico integrato superiormente, basterà inserire la sequenza scelta in fase di configurazione, e la porta si sbloccherà in maniera automatica.

Se invece temete di non ricordarvi il codice, o di avere difficoltà di alcun tipo, potrete utilizzare il tag NFC, grazie ad un’apposita chiave inclusa in confezione, basterà poggiarla sulla WE.LOCK Smart Door Lock Cylinder ed automaticamente il sistema sbloccherà la serratura in pochissimi secondi, dopo averla ruotata in senso anti-orario.

Gli ultimi due modi di sblocco portano l’utente ad una maggiore sicurezza, nel caso in cui la batteria fosse scarica, o tutti i sistemi precedenti non dovessero funzionare, basterà sfruttare la porta microUSB nella parte inferiore (ben protetta e nascosta), per riuscire ad accedervi in tranquillità. Senza però dimenticarsi della connettività bluetooth, raggiungibile tramite l’applicazione ufficiale, con la pressione di un tasto la si potrà (dis)attivare; logicamente è il sistema più limitato, perché sarà legato alla portata del segnale bluetooth, il quale non supera una decina di metri.

Applicazione ufficiale

Questa è disponibile per Android e iOS, presenta un interfaccia molto semplice ed alla portata di tutti, sebbene sia completamente in lingua inglese. Oltre a sbloccare la serratura, come indicato poco sopra, con la pressione del tasto SET è possibile settare una serie di impostazioni.

Tra le tante, la più interessante è quella di poter generare una password temporanea, con durata a scelta e limitata temporalmente (potrà essere cambiate in un qualsiasi momento sempre dall’applicazione). In alternativa sarà possibile aggiungere un nuovo utente, vedere i report di sblocco della serratura, quindi capire quando e quanto è stata aperta, oppure trasferire la proprietà della stessa ad un’altra persona, nel caso in cui la vogliate cedere ad altri.

WE.LOCK Smart Door Lock Cylinder: conclusioni

Il prezzo non è ridottissimo, è possibile acquistarla a 169 euro, ma sicuramente inferiore rispetto a prodotti professionali non acquistabili su Amazon. Il funzionamento è risultato essere perfetto, il settaggio è stato semplice ed alla portata di tutti, nonché è apprezzata la versatilità anche in ambienti esterni (data la resistenza agli agenti atmosferici) e l’estrema robustezza.

Abbiamo sentito la mancanza del lettore di impronte digitali e della connettività WiFi, sebbene quest’ultima avrebbe sicuramente consumato maggiormente la batteria della WE.LOCK Smart Door Lock Cylinder, obbligandovi ad una sostituzione anticipata.