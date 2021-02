Nei giorni scorsi Iliad ha confermato a listino la sua nuova tariffa Giga 70. Dopo essere stata presentata in pieno inverno come ricaricabile in edizione limitata, il gestore francese ha deciso di inserire a regime l’offerta che prevede un costo mensile di 7,99 euro.

I clienti che scelgono la Giga 70 avranno chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque, 70 Giga per la connessione internet. In più, extra da non sottovalutare, il servizio 5G sarà gratuito.

Iliad, le due opzioni poco conosciute con 40 e 50 Giga sul sito web

Ancora una volta Iliad sorprende i clienti, quindi, con una tariffa ricca di contenuti e con costi da ribasso. La Giga 70, comunque, non è l’unica promozione a listino del gestore francese. Attraverso il sito web ufficiale si possono ancora attivare altre due iniziative come la Giga 50 e la Giga 40.

La Giga 50, quella che sino a qualche settimana fa era la principale ricaricabile di Iliad, conferma il suo schema. Gli utenti pagheranno un costo mensile di 7,99 euro e riceveranno un pacchetto all inclusive che comprende telefonate e SMS infiniti verso tutti i numeri più 50 Giga per navigare in internet. Nella soglia dati per la connessione di rete sono anche inclusi 5 Giga con tecnologia roaming per navigare dai paesi UE.

Anche la Giga 40 conferma grossomodo il suo schema. Gli utenti che scelgono la terza tariffa di Iliad avranno sempre un pacchetto base con minuti verso tutti, messaggi infiniti e 40 Giga per navigare sotto rete 4G (con 4 Giga inclusi per il roaming). Il prezzo della Giga 40 è di 6,99 euro.