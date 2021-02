C’è una brutta novità in arrivo per i clienti di Vodafone. Il provider inglese negli ultimi giorni ha ufficializzato la prima rimodulazione dell’anno sui listini della telefonia mobile. Ad essere colpita, in questo caso, è una delle promozioni più popolari tra il pubblico di Vodafone: la Special 50 Giga.

Vodafone, rincari di 2 euro per l’offerta con 50 Giga internet

Con i nuovi listini, Vodafone ha applicato per la Special 50 Giga una rimodulazione dei costi che porta ad un rincaro di 2 euro sui precedenti costi di listino. Gli utenti che sino a qualche settimana fa pagavano 6,99 euro per il rinnovo della tariffa ora dovranno sostenere una spesa di 8,99 euro. C’è invece un costo da pagare di 9,99 euro per gli utenti che prima pagavano 7,99 euro ogni trenta giorni.

Rispetto alle precedenti occasioni, in questo caso Vodafone non prevede rimodulazione compensative per quanto concerne le soglie di consumo. Per la Special Giga 50 sono confermati quindi i consumi classici che prevedono telefonate ed SMS verso tutti con la presenza di 50 Giga per la connessione di rete sotto linea 4G.

La rimodulazione di Vodafone per la Special 50 Giga è entrata in listino dallo scorso 21 Febbraio. Essendo trascorsi i termini tecnici, gli utenti non avranno più la possibilità di richiedere la disdetta senza penali del loro abbonamento.

L’aumento di prezzi per Special 50 Giga è valido per gran parte degli utenti, ad eccezione di coloro che hanno attivato la promozione negli ultimi sei mesi. Come previsto da Vodafone in associazione con AGCOM, per i nuovi abbonati è assicurato un costo bloccato nel primo semestre.