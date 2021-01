In queste settimane, Vodafone ha messo a disposizione di tutti i suoi abbonati una serie di offerte molto vantaggiose. Il provider di telefonia inglese continua ad essere presente in maniera strategica sul mercato della telefonia mobile, con un particolare interesse agli abbonati che intendono cambiare operatore. Ad oggi, ci sono due offerte molto interessanti per chi desidera effettuare la portabilità del numero: la Special 100 Giga e la Special 50 Giga.

Vodafone, le tariffe da non perdere sino a 100 Giga per internet 4G

In prima linea, Vodafone assicura agli abbonati la Special 100 Giga. Gli abbonati che scelgono questa particolare promozione riceveranno un pacchetto con minuti senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 100 Giga da internet. La connessione sarà prevista sotto rete 4G e 4,5G. Per quanto concerne il prezzo del rinnovo mensile, la ricaricabile comporta una spesa di 9,99 euro.

Oltre alla Special 100 Giga, gli abbonati che scelgono Vodafone potranno anche beneficiare della Special 50 Giga. Il pacchetto dell’operatore, in questo caso, prevede sempre consumi illimitati per le telefonate voce e per l’invio dei messaggi. Le soglie internet prevedono 50 Giga per la connessione di rete. Il prezzo è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Sia per l’una che per l’altra promozione è previsto un costo una tantum di attivazione dal valore di 10 euro. Queste tariffe sono disponibili per l’attivazione solo ed esclusivamente negli store ufficiali per chi effettua la portabilità del numero da altro provider. I clienti di Iliad e di altri provider virtuali potranno effettuare l’attivazione di queste due offerte anche sul sito internet ufficiale di Vodafone.