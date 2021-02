I nuovi clienti WindTre provenienti dal gestore francese Iliad hanno la possibilità di effettuare il trasferimento del numero e attivare la nuova WindTre GO 50 Star +, che a soli 7,99 euro al mese permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

WindTre GO 50 Star +: ecco la nuova offerta con 50 GB a 7,99 euro per i clienti Iliad!

L’attivazione della tariffa WindTre GO 50 Star + può essere effettuata da tutti i nuovi clienti provenienti dal gestore francese Iliad attraverso il sito ufficiale del gestore. Non è previsto alcun costo di attivazione ma è prevista una spesa iniziale di 17,99 euro. Il costo iniziale comprende la nuova SIM, il cui costo è di 10,00 euro; e il primo rinnovo anticipato della tariffa.

Non sono previsti costi aggiuntivi e i servizi extra sono inclusi nel prezzo. I nuovi clienti oltre ai contenuti previsti dalla WindTre GO 50 Star + hanno la possibilità di usufruire gratuitamente del servizio di segreteria telefonica, del servizio di navigazione hotspot; del servizio Ti ho Cercato e dell’SMS di ricevuta di ritorno. WindTre, inoltre, consente di ottenere l’app ufficiale che permette di gestire la propria offerta; conoscere i consumi effettuati e le promozioni aggiuntive proposte periodicamente dall’operatore. Tramite l’app WindTre i clienti hanno anche la possibilità di ricaricare la SIM in qualsiasi momento.

Contenuti identici a quelli proposti dall’offerta WindTre GO 50 Star + possono essere ottenuti anche dai clienti provenienti da determinati operatori virtuali. Il gestore mette a loro disposizione il pacchetto di offerte WindTre GO che comprende diverse opzioni differenti tra loro per il costo di rinnovo previsto mensilmente.