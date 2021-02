WindTre lancia la nuova offerta operator attack WindTre Go 100 Star Plus dedicata a tutti i clienti Fastweb e Daily Telecom che, recandosi in uno dei punti vendita dell’operatore, decidono di acquistare una nuova SIM ed effettuare il trasferimento del numero. La tariffa è, al momento, tra le più convenienti, infatti, necessita di un costo di rinnovo di soli 7,99 euro al mese.

WindTre Go 100 Star Plus a soli 7,99 euro al mese con 100 GB, 200 SMS e minuti illimitati!

I nuovi clienti WindTre provenienti da Fastweb e Daily Telecom hanno la possibilità di attivare l’offerta WindTre Go 100 Star Plus, che permette di ricevere ogni mese i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati

Il costo di rinnovo della nuova offerta ammonta a soli 7,99 euro al mese. I clienti potranno affrontare la spesa tramite credito residuo.

L’attivazione non prevede alcuna spesa e la SIM potrà essere acquistata senza dover saldare la tipica spesa di 10,00 euro. Qualora, però, si proceda con l’attivazione della tariffa in seguito alla ricezione di un SMS winback da parte dell’operatore sarà necessario sostenere il costo previsto per l’acquisto della SIM.

I clienti in questione potranno procedere con l’attivazione della WindTre Go 100 Star Plus recandosi in uno dei punti vendita del gestore.

Scaricando gratuitamente l’app ufficiale dell’operatore i clienti potranno gestire la loro tariffa in qualsiasi momento e ricaricare la SIM in pochi istanti. Sarà possibile, inoltre, monitorare i consumi effettuati e l’eventuale disponibilità di promozioni extra.