Nelle scorse settimane era trapelata la notizia che Samsung avesse iniziato a collaborare con AMD per realizzare un SoC Exynos di nuova generazione. La partnership avrebbe permesso al System on a Chip di contare su un comparto GPU sviluppato appositamente da chipmaker americano.

Ecco che i primi risultati di questa collaborazione sembrano vicini all’ufficializzazione. Con un post su Twitter, il noto leaker Ice Universe ha confermato che Samsung ha fissato una data provvisoria per l’annuncio.

Nel messaggio si legge che l’evento si terrà probabilmente a giugno. In particolare, Samsung e AMD annunceranno le novità riguardanti la componente GPU del SoC. Per quanto riguarda la CPU invece, lo sviluppo è ancora in corso e quindi bisognerà aspettare ancora un po.

Samsung e AMD stanno lavorando su un SoC Exynos rivoluzionario

Samsung is tentatively scheduled to release Samsung × AMD GPU in June to showcase new technologies and specifications, but only to release GPU, the processor needs to wait. — Ice universe (@UniverseIce) February 23, 2021

Durante l’evento verranno mostrati vari dettagli del SoC e snocciolati dati riguardo le prestazioni. Il debutto ufficiale del chip Exynos dovrebbe essere previsto per il secondo o terzo trimestre di quest’anno.

Possiamo ipotizzare che il SoC realizzato da Samsung e AMD sarà utilizzato sui nuovi device del produttore coreano. In particolare, considerando le tempistiche, il device che potrebbe portare al debutto il processore sarà il Galaxy Z Fold 3. Se la famiglia Galaxy Note 21 dovesse arrivare, certamente utilizzerà la nuova generazione di SoC così come la famiglia Galaxy S22.

La GPU sviluppata da AMD dovrebbe permettere prestazioni mai viste prime in ambito mobile. L’attesa per questa nuova tecnologia è tanta e sulla carta dovrebbe distanziare enormemente le prestazioni di Apple A14 Bionic. Non resta che attendere per avere maggiori dettagli in merito.