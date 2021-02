Se sei in possesso di uno smartphone Android, sappi che il Google Play Store nasconde un misterioso mini-gioco in cui devi guidare una mongolfiera nella sua costante ascesa verso i cieli, raccogliendo monete ed evitando gli ostacoli. Per sbloccare il mini-gioco, tuttavia, devi seguire dei passaggi ben precisi. In questo articolo, dunque, ti mostriamo come attivare il mini-gioco di Google Play e giocarci!

Come attivare il mini-gioco misterioso

Il mini-gioco di Google Play Store appare quando non si è connessi ad Internet. Il trucco dunque è attivare la modalità aereo o disattivare manualmente la connessione Wi-Fi e il 4G. Dopo averlo fatto, apri lo Store di Google e ti verrà mostrato un avviso che dice “Non sei connesso ad Internet”. Appena sotto, appare una nuova voce che in presenza di una connessione Internet non era disponibile: Gioca durante l’attesa.

Google Play ti mostra tre giochi tra cui scegliere: Hot Air Balloon, Solitaire e Snake. Il primo è l’easter egg di cui stiamo parlando, mentre gli altri due sono presi in prestito da Google Play Games e si apriranno come parte di Play Games.

Hot Air Balloon è un gioco molto semplice, in cui devi guidare la mongolfiera da un lato all’altro, tenendo il dito premuto sullo schermo e spostandoti a sinistra o a destra. L’obiettivo è ottenere il punteggio più alto possibile prima che la mongolfiera venga distrutta.

Per guadagnare punti, devi sopravvivere il più a lungo possibile e raccogliere monete. Man mano che avanzi nel gioco, la velocità aumenta, aumentando di difficoltà. Per aiutarti, hai tre oggetti o power-up che puoi raccogliere durante il gioco e che possono fare la differenza tra esplodere o superare il tuo record precedente.