Nessuno può rinunciare ad Internet, sia esso fruito mediante connessione WiFi o tramite rete mobile dati 4G e 5G. Un mondo così navigato che molte aziende hanno deciso di portare la rete laddove la rete incontrerebbe non poche difficoltà ad esistere. Ognuno di noi è alla continua ricerca di un hotspot pubblico o privato cui connettersi. Non sempre è facile reperirlo ma adesso la soluzione è a portata di mano. Ecco che cosa si sta facendo.

Internet arriva senza WiFi o rete mobile: la nuova rete è già realtà

Senza router o senza una SIM con promo dati attiva non è possibile navigare. Ne siamo pienamente convinti? La negazione a questa affermazione arriva da progetti come Star Link di Elon Musk e dall’azione di alcune compagnie che sono già attive da tempo nel campo della rete satellitare.

Una rete Internet via satellite non necessita di router WiFi o access point intermedi ma agisce per mezzo di stazioni NOC orbitanti a 30.000 Km dalla superficie terrestre. A questa distanza la velocità di picco della connessione ne risente riuscendo comunque a garantire una ragionevole banda di 30 Mbps raffrontabile all’offerta base della maggior parte degli operatori terrestri di tipo virtuale.

A cambiare sono i costi spesso esorbitanti ed assorbibili ad un listino minimo di 35 Euro telefonate VoIP escluse. Impossibile, visto il naturale limite tecnologico, accedere alle rete P2P e beneficiare del traffico illimitato naturalmente ottenibile per le promo di rete fissa di superficie degli ISP conosciuti.

Konnect, Open Sky ed altri provider offrono simili servizi alternativi che possono realizzare un nuovo livello di connettività nelle zone tagliate fuori dal mondo Internet in cui WiFi, 4G e 5G appaiono come una chimera. In altro caso è preferibile comunque optare per connessioni stabili e veloci in Fibra Ottica e correlate agli impianti di terra. Voi avete mai usato una connessione del genere? Spazio ai commenti.