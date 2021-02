Quando gli operatori telefonici manifestano problemi di linea può essere un bel problema. Per la legge di murphy poi questi problemi si presentano sempre quando bisogna effettuare la telefonata più importante del mese; Non importa che si tratti di lavoro, di amore o di un qualsiasi interesse.

Questo genere di problemi si può manifestare con diversi gradi di intensità; potrebbe essere un semplice rallentamento del servizio di internet come un blocco totale anche per le chiamate. Quando ci si trova in questi momenti l’incertezza può prendere il sopravvento non sapendo se il problema riguarda lo smartphone o la connessione. Oggi però, per fortuna, esiste un metodo per scoprire i guasti nel servizio degli operatori telefonici in tempo reale.

Operatori telefonici: come scoprire il down

Se ci si trova nelle condizioni di non poter utilizzare i servizi di navigazione o nell’impossibilità di effettuare chiamate ci si può affidare ad alcuni siti web dedicati. Tra questi, ad esempio, Downdetector; sul questo sito è possibile scoprire i down nel servizio degli operatori telefonici in tempo reale e in modo pratico. Grazie alla mappa costantemente aggiornata dagli utenti stessi il servizio di informazione è sempre garantito.

La partecipazione attiva della community è un elemento molto importante per garantire un servizio costantemente aggiornato e preciso. Quando vi trovate nell’impossibilità di chiamare o di connettervi a internet dal vostro smartphone il consiglio è quello di affidarvi a uno di questi siti per scoprire se il problema sia causato da un guasto del telefono o da un disservizio dell’operatore telefonico.