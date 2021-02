Se solo pochi giorni fa avevamo tra noi due nuovi esponenti dei mid-range Motorola, il Moto G10 e il Moto G30, ora è la volta dei terminali più economici del loro catalogo. La linea Moto E è ora più completa con l’arrivo del Moto E7 Power, un modello con più batteria del Moto E7 che abbiamo già visto arrivare nel 2020.

Il modello comporta alcune modifiche rispetto al suo predecessore, come il fatto che guadagniamo in batteria interna e autonomia ma alcune caratteristiche come la fotocamera frontale vengono sacrificate. Motorola ci mette però davanti un modello abbastanza competente con l’Helio G25 in prima linea e un target price per il mercato internazionale che si aggirerebbe intorno ai 100 euro.

Una linea di ingresso con molta batteria

Il nuovo Moto E7 Power di Motorola è all’altezza del suo cognome montando una batteria interna e non rimovibile di niente di più e niente di meno di 5.000 mAh . Non avremo la ricarica rapida, sì, solo la ricarica standard da 10W ma dovrebbe darci quasi due giorni di autonomia senza troppi problemi. Per quanto riguarda lo schermo, abbiamo un LCD da 6,5 ​​pollici e una risoluzione HD +, che con il suo rapporto 20: 9 ci lascia 1.600 x 720 pixel.

Abbiamo colpito il cervello e ci siamo imbattuti in un MediaTek Helio G25 in esecuzione a 2 GHz e supportato dalla GPU IMG PowerVR GE8320. Il telefono è disponibile in due versioni, una con 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione e un’altra che ne raddoppia il numero, con 4 GB e 64 GB. Entrambe le memorie RAM sono LPDDR4X ed entrambi gli archivi sono eMCP e il telefono è espandibile tramite microSD.

Nelle fotocamere abbiamo due sensori posteriori con 13 megapixel f / 2.2 e 2 megapixel per la macrofotografia , e sulla parte anteriore, sulla tacca dello schermo, 5 megapixel f / 2.2 per i selfie. Il nuovo Moto E7 Power è dotato di doppia SIM 4G, WiFi 4, Bluetooth 5.0, GPS e GLONASS, jack per cuffie, radio FM e una porta USB Type-C per la ricarica e il trasferimento di file.

Con un peso di 200 grammi e misure di 165,06 x 75,86 x 9,20 millimetri, il Moto E7 Power monta Android 10 ed equipaggia il sensore di impronte sul retro , circa il logo del marchio. Troviamo anche qui la certificazione IP52 contro polvere e acqua, che lo rende resistente agli schizzi.