Lo scorso mese di settembre Motorola ha ufficializzato l’arrivo dell’entry-level Moto E7 Plus, ma stando a quanto è trapelato in rete potrebbe arrivare a breve anche la sua versione standard. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono state pubblicate online alcune immagini renders del prossimo Motorola Moto E7.

Motorola Moto E7 in arrivo con display con notch a goccia

Sta per arrivare in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato a marchio Motorola. Come già accennato, stiamo parlando del prossimo Motorola Moto E7 e quest’ultimo è stato il protagonista delle ultime indiscrezioni, rumors e leaks.

Lo smartphone è stato infatti avvistato in rete in alcune immagini renders che ce ne svelano il presunto aspetto estetico. Come è possibile osservare da queste immagini, per il suo prossimo entry-level l’azienda ha deciso di adottare ancora una volta un design classico e ormai un po’ anacronistico. La parte frontale del prossimo Motorola Moto E7 sarà infatti occupata da un ampio display con un notch a goccia centrale.

1 su 2

La parte posteriore vedrà poi collocati al centro in una zona quadrata due sensori fotografici più un flashLED e in basso all’interno del logo dell’azienda sarà collocato un sensore biometrico per lo sblocco. Da notare poi come sembra essere presente sul frame laterale un ulteriore tasto oltre a quello di accensione/spegnimento e al bilanciere del volume. Immaginiamo che si tratti di un tasto dedicato all’assistente vocale di Google, ma al momento non abbiamo la conferma.

Riguardo alla scheda tecnica, invece, secondo i rumors il prossimo device a marchio Motorola avrà un display da 6.5 pollici in risoluzione HD+, una batteria da 4000 mAh, Android 10 installato a bordo e un sensore fotografico principale da 48 megapixel.