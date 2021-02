La piattaforma di streaming video più usata e ambita in questo periodo storico è senza ombra di dubbio la statunitense Netflix. Come è staton scritto anche in altri articoli sul nostro sito, nel passato periodo di lockdown molte serie TV hanno raggiunto degli ascolti mai visti prima di quel momento. Questo è dovuto principalmente al fatto che molte persone erano costrette a rimanere a casa, dedicandosi così al binge watching. Una cosa di cui potete stare certi è che su questa piattaforma la noia non trova spazio: potrete infatti trovare, oltre alle serie TV, anche film, documentari e cartoni animati. Tuttavia, il materiale maggiormente visualizzato dagli utenti sono proprio le fiction, e oggi parleremo delle ultime novità riguardanti Lucifer, Vis a Vis e Stranger Things.

Lucifer, Vis a Vis e The Witcher: le ultime novità di Netflix

Iniziamo la rassegna parlando di Lucifer. Dopo che sono stati rilasciati i primi 8 episodi ad agosto del 2020, i fan della serie non hanno avuto ulteriori notizie circa i nuovi 8 episodi, se non i vari titoli:

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Continuiamo con Vis a Vis. Dopo il rilascio dello spin-off “Vis a Vis: El Oasis” , moltissimi spettatori hanno fatto richiesta per la pubblicazione di un altro capitolo della storia. Purtroppo, però, come è stato già detto in precedenza, la nuova stagione non verrà rilasciata.

La serie è diventata ormai celebre in tutto il mondo, ma sta affrontando dei problemi continui per quanto riguarda il coronavirus. I protagonisti, di fatto, sono riusciti a ritornare sul set solo a settembre 2020, e la serie dovrebbe essere rilasciata il 21 agosto 2021.