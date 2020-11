TIM ha messo a disposizione dei suoi clienti una vasta serie di iniziative nelle ultime settimane, non tutte dedicate in maniera esclusiva al settore della telefonia. Come risaputo, da alcuni mesi a questa parte TIM si presenta al pubblico come una media company, azienda impegnata quindi anche nel campo dell’intrattenimento televisivo.

Una delle offerte più importanti in questo senso è quella che TIM mette a disposizione di tutti gli amanti di sport e calcio. Al costo di 29,99 euro, il gestore garantisce la visione di NOW TV (comprese tutte le esclusive di Sky) e di DAZN. Oltre a questa già vantaggiosa promozione, si aggiunge anche la tariffa chiamata Mondo Netflix.

TIM e Netflix: la promozione a soli 12,99 euro

L’offerta Mondo Netflix è rivolta a tutti gli abbonati che hanno intenzione di sottoscrivere un abbonamento al servizio streaming TIMvision. In maniera contestuale, oltre alla piattaforma streaming di casa, gli utenti TIM potranno anche associare un profilo per Netflix.

Il costo previsto per il pagamento mensile di Mondo Netflix si attesta su soli 12,99 euro al mese. Il pacchetto dei servizi prevede, invece, la dotazione di un account utile per la visione di TIMvision e di tutti i contenuti tra serie tv e film. Allo stesso tempo, gli utenti potranno anche attivare un profilo per Netflix per la visione illimitata di tutti i titoli disponibili in galleria.

Per gli utenti che scelgono questa promozione, TIM mette a disposizione anche un’ulteriore servizio aggiuntivo. Nell’attuale bundle di Mondo Netflix, infatti, il decoder TIMvision Box è disponibile già incluso nel prezzo.