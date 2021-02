CoopVoce: straordinaria la nuova ChiamaTutti TOP 30, ecco quanto costa

Da quando i gestori virtuali hanno preso il sopravvento su tutti gli altri provider, gli utenti non esitano a valutarne le proposte. Tra questi a ritagliarsi uno spazio di rilievo è stato di certo CoopVoce, gestore che all’inizio della sua carriera non aveva ottenuto poi grande successo. In seguito però è cambiato tutto anche grazie allo stravolgimento di una strategia risultata inizialmente carente sotto certi aspetti. Gli utenti infatti hanno rivelato di non aver mai preso in considerazione le promozioni di questo gestore a causa dei pochi contenuti interni.

In seguito però l’azienda sembrerebbe aver dato nuovi input al pubblico, inserendo molti più contenuti nelle sue promo estremamente vantaggiose dal punto di vista del prezzo. Sul sito ufficiale infatti è presente la nuova soluzione appartenente alla linea ChiamaTutti, la quale questa volta sembra aver continuato al meglio la dinastia di CoopVoce.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 30 include al suo interno il meglio e per pochi euro mensili

Dopo averla lanciata il mese scorso, CoopVoce ha scelto di tenere ancora sul sito ufficiale la sua nuova ChiamaTutti TOP 30. La promo infatti riesce ad includere al suo intero tanti contenuti che hanno soddisfatto in pieno il pubblico.

Ricordiamo infatti che questa soluzione riesce a concedere ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia con 1000 SMS da inviare a tutti. Ci sono poi 30 giga di traffico dati per navigare sul web utilizzando la rete in 4G. Il prezzo mensile corrisponde a soli 8,50 € netti e per sempre.